Amerikan TV dizisinde parçalanmış Türkiye haritası gösterildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Amerikalı” Netflix” şirketi tarafından çekilen “Casus” (SPY) adlı TV dizisi, Türkiye’de büyük bir gürültü için neden oldu.

TV dizisinin bölümlerinden birisinde, Türkiye topraklarını parçaladığı bir harita görüldü. Kaynak, hangi bölgelerin Türkiye’den ayrıldığı konusunda bir bilgi vermedi, ancak video ülkenin güneydoğu kesiminin Türkiye’den ayrıldığını gösteriyor.

Netflix’i Türk karşıtı olmakla suçlayan bir Türk kaynağı, “13 Emir” dizisinde de “Türkiye’nin hedeflendiğini” hatırlıyor. Bu dizi de Netflix tarafından çekildi.

Dizilerden birisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri sunulup kahramanlardan biri de Türkleri “barbarlar ve katiller” olarak nitelendirdi.

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