“20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu”nun Hazırlıkları Sürüyor

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Iğdır Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle Iğdır Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak “1. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu” hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’nde yapılacak olan sempozyuma 100’den fazla bilim insanı katılacak. Üç gün sürecek olan sempozyumda; Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi ile özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Aras nehrinin iki tarafında yoğunlaşan ve binlerce masum insanın öldüğü, milyonlarca insanın da mülteci durumuna düştüğü yıllar, bilim insanları tarafından belgelerin ışığında tartışılacak.

Iğdır halkı da davetli

Sempozyumla ilgili konuşan Öğr. Gör. Arslantürk Akyıldız; “Yaklaşık 100 yıl önce Kars, Iğdır, Nahcivan İrevan, Zengezur bölgelerinde yoğunlaşan Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonunda büyük vahşetler sergilenmiş, büyük acılar çekilmiştir. Bu vahim olayların 100. yılı dolayısı ile bir sempozyumla, olayların bilimsel bir zeminde tartışılmasının doğru olacağını düşündük. Zira Ermenistan ve Ermeni diaspora teşkilatları bu acılarla dolu yılları görmezlikten gelerek, Türkleri suçlayıcı çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu sempozyum ile iftiralarla dolu olan bu saldırılara, bilimsel zeminde cevap verilmesi amaçlanmıştır.” dedi.

Akyıldız,; “Bölgede, bu acı olayların mağduru olan insanların torunları bulunmaktadır. Bu önemli etkinlik halkımıza açık olduğu için, isteyenler bildirilerin sunulacağı 16 ve 17 Ekim 2019 tarihlerinde Karaağaç yerleşkesine gelerek izleyici olarak katılabilirler” şeklinde konuştu ve Iğdır halkını sempozyuma davet etti.

Bildiriler kitaplaştırılacak

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın destek ve himayelerinde yapılacak olan sempozyuma, yurtdışından ve yurtiçinden 300’e yakın bilim insanı bildiri göndererek katılma talebinde bulundu. Yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda 23’ü yurtdışından olmak üzere 110 bilim insanı sempozyuma davet edildi.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin kitaplaştırılması planlanıyor.

https://yesiligdir.com/haber/detay/25228

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