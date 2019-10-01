Singapur Başbakanı, Yerevan gezisinden bazı kareler sosyal medyada paylaştı

Resmi ziyaret kapsamında Ermenistan’da bulunan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, “Twitter” ve “İnstagram”da Yerevan’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki akşam gezisinde çekilen video ve resimler paylaştı.

Loong, “Gece saatlerinde Yerevan’ın güzel sokaklarında bir gezi. Marketlerden birinde yeni pişirilmiş geleneksel Ermeni ekmeği lavash’ın tadına baktım.” yorumunu ekledi.

Hatırlanacağı üzere Singapur Başbakanı, Ermenistan ziyareti kapsamında daha önce Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ve Müze – Enstitüsü’nü de ziyaret etmişti. Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına saygı duruşunda bulunan Loong, Soykırımı Müzesi’nin anı defterinde bir not bırakmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/01/Singapur-Başbakan-Loong-Ermenistan/165587

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