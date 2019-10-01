PATRİKLİK KAYMAKAMI EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN ANKARA’DA

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan 1 Ekim 2019, Salı havayolu ile Başkent’e hareket etti. Kendisine Kd. Peder Krikor Damadyan refakat etti. Patriklik Kaymakamı Sayın TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un davetiyle Meclis Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilen açılış törenine Cemaatimiz adına katıldı. Sayın Meclis Başkanı tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından Sayın Cumhurbaşkanı da bişr konuşma yaptı.

Aynı gün akşam saat 19.00’da gerçekleştirlen kabul esnasında Sayın Kaymakam Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve Sayın Meclis Başkanı’nı bizzat tebrik ederek onlarla sohbet fırsatı buldu.

Patriklik Kaymakamı aynı akşam İstanbul’a döndü.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-kaymakami-episkopos-sahak-masalyan-ankarada-2/

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