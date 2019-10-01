Karabağ savaşını anlatan “Benim Haçım” filmi yakında ekranlarda



1990’lı yıllarda Karabağ savaşında yaşanan gerçek olayları konu alan “Benim Haçım” adlı film, 4 Ekiim tarihinde ekrana çıkacak. Yönetmen Şavarş Vardanyan, film hakkında şunları anlattı: “Ben, hemen ilk günlerden beri bir gazeteci ve operatör olarak Karabağ savaşına katıldım, çektiğim yaklaşık 1200 saatlık arşiv görüntüleri var. Henüz 15 yıl önce senaryoyu yazdım, ancak uzun zaman filmi hayata geçirme imkanımız yoktu”.



Film projesi, “Rakurs” ve “APcinema” şirketler ile Ermenistan ulusal film merkezi tarafından, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle 2014 yılında başaltıldı.

Başlangıçta film çekimlerinin Bulgaristan ile birlikte yapılması planlandığını anlatan yönetmen, Azerbaycan hükümetinin, Bulgaristan hükümetinden bu filmden vazgeçmelerini talep edince Bulgarların geri çekildiğini aktardı.

Dünyanın en büyük felaketi savaşa karşı olan bu filmin ana konusu, Fransa’lı doktor Jack ile Artsakh’lı Sona’nın hikayesidir. Kendi çocuklarının öldürülmesine tanıklık eden Sona, duygusal bir kadından acımasız intikamcıya dönüşürken, onun yaralı bedenini ve ruhunu kurtarma işi de görev için Bakü’ye gönderilen Fransa’lı doktora düşüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/01/Karabağ-savaş-Ermeni-film/165524

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