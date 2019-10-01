Ermenistan Cumhurbaşkanından Yezidi halkına tebrik mesajı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Armavir idari bölgesinde bulunan dünyada en büyük ‘Tauase Malak ve yedi melekler’ Yezidi tapınağının açılışından dolayı tebrik mesajı yayınladı.

Yezidi halkına yönelik tebrik mesajında Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şu sözlere yer verdi:

“Tause Malak tapınağının açılışından dolayı kardeş Yezidi halkına yürekten tebrik ediyorum.

Ermenistan yüzyıllar boyunca binlerce Yezidiler için vatan ve ev oldu. Bu vatanı biz beraber savunduk, inşa ettik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Tause Malak tapınağının yükselmesiyle Ermeni toprağı Yezidi kardeşlerimiz için aynı zamanda manevi hayatlarının bir merkezi oldu.

Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız ki Ermenistan Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları dini yada etnik kimliği ne olursa olsun kendi dillerini, geleneklerini, törenlerini, manevi ve kültürel değerlerini koruma imkanına sahip olsun.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/01/Ermenistan-Cumhurbaşkanı-Yezidi/165537

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