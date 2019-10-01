Ermeni yönetmenin “Hero” adlı filmi, haftasonu Rusya’da en çok kiralanan ikinci film

Sinema endüstrisine odaklı Rusya merekzli “KinoBusiness” sayfası, 28-29 Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu sinemalarının elde ettiği kazanç hakkında veriler yayınladı.

Buna göre, geçen hafta sonu Rus sinemalarında en çok talep edilen film, ABD’li yönetmen James Gray’ın “Yıldızlara Doğru” adlı eseri oldu. Brad Pitt’in rol aldığı bu film için hafta sonu 204.9 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon 157.000 dolar) kira ücreti toplandı.

Rus sinema severleri tarafından en çok tercih edilen ikinci film ise, Ermeni film yönetmeni Karen Oganesyan’ın “Kahraman” (“Hero”) adlı eseri oldu. Kiraya verildiği ilk günlerde “Hero”, toplam 95.1 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 465.000 dolar) gelir sağladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/30/Ermeni-Hero-Rusya/165491

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...