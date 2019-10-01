Ermeni sanatçıya, BM Barış Elçisi olma teklifi yapıldı

Ünlü İran’lı Ermeni besteci, orkestra şefi ve ressam Loris Tjeknavorian, Birleşik Milletler’de (BM) İyi Niyet ve Barış Elçisi olmaya davet edildi.
Teklif, Uluslararası Barış Günü vesilesiyle tahran’da BM Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen “Dünya Kültürü” başlıklı etkinlikte yapıldı.
İran’da BM Enformasyon Merkezi Başkanı Maria Dotsenko, BM İcra Direktörü’nün barış günü mesajını okuduktan sonra Ermeni sanatçı Tjegnavorian’a BM’de İran adına İyi Niyet ve Barış Elçisi olma teklifini sundu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/30/BM-Ermeni-İran/165474
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