Eçmiadzin: “İdare talepleri dikkate almalı”

İçişleri Bakanlığı’nın Patrik Seçimi Talimatnamesi’nde patrik adayları için getirilen “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartına Ana Taht Eçmiadzin’den de itiraz geldi.

Sözkonusu şart Türkiye doğumlu ancak yurtdışında görev yapan doğal patrik adaylarına sınırlama getirme hamlesi olarak görülüyor. Türkiye’deki ruhanilerin ve sivil kesimin tepkilerine ve itirazlarına neden olan talimatname ile ilgili olarak Ana Taht Eçmiadzin’den de bir değerlendirme geldi.

Eçmiadzin Basın Bürosu Yöneticisi Vahram Kahana Melikyan Ermenistan’da yayın yapan Hrabarak gazetesinin sorusu üzerine talimatname hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Din adamlarının haklarına getirilen bir sınırlama olduğunu görüyoruz. İdare, tarihi makamın ve cemaatin sesine kulak vermeli ve bütün din adamlarının katılımına, onların patrik adayı olmalarına müsaade edip imanlıların talebini dikkate almalı”.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22981/ecmiadzin-idare-talepleri-dikkate-almali

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