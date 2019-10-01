Barış ve dostluk köyü: Kayaköy

Eşsiz koyları, plajları ve doğa harikası vadileriyle Muğla, her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Muğla, her ne kadar yaz tatili için tercih ediliyor olsa da antik kentleri ve şirin köyleriyle de görülmesi gereken yerleri barındırıyor. Kayaköy de M.Ö. 3 binli yıllara dayanan tarihiyle gezilmesi gereken bu yerlerden biri.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kayaköy, Türkler ve Rumların uzun yıllar boyu beraber dostça yaşadıkları tarihi bir köydür. Kimsenin yaşamadığı harabe halindeki köy, şimdilerde “Hayalet köy”olarak anılsa da sık sık ziyaret eden misafirleri köyü boş bırakmıyor.

Antik Likya Uygarlığı’na ait Karmylassos kenti kalıntıları üzerine yamaçlara inşa edilmiş ve birbirini kapatmayan taş evlerde, 19. Yüzyıl başlarında 3000 nüfuslu Rum halkı yaşamaktaydı. Nüfus mübadelesi sırasında Yunanistan’a geçen Rumlar yerine köye Selanik’ten göç eden muhacirler yerleşmiştir.

Köy, Ölüdeniz’e kadar uzanan terk edilmiş çok geniş bir alanı kaplıyor. Bu geniş alanda çok fazla gezilmesi gereken yer olduğu için yaz sıcağında gitmemeli ve engebeli bir arazi olması nedeniyle spor ayakkabı giymelisiniz.

Kendinizi korku filmi içerisinde hissedeceğiniz köyde, büyük ve küçük kilise, 14 adet şapel, kütüphane ve zanaat atölyeleri bulunmaktadır. Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından 3. derece kentsel ve arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

Köyde tarihi taş evleri gezdikten sonra yorgunluğunuzu atmak için Soğuksu Koyu’nda denize girip diğer koylar arasında tekne turuna çıkabilirsiniz. Tarihi gezinin yanı sıra deveye veya ata binip fotoğraf çektirebilirsiniz.

Kayaköy’e ne zaman gidilir?

Akdeniz ikliminin sürdüğü Muğla’da yazları çok sıcak olduğu için Kayaköy’e yaz aylarında gitmemelisiniz. Çok geniş bir alana yayılan köyde yürüme mesafesi fazla ve sıcak havada yürümek zor olacaktır. Bu yüzden daha çok bahar aylarında köyü gezmelisiniz.

Kayaköy’de konaklama

Köy, tarihi bir sit alanı olduğu için herhangi bir konaklama alanı bulunmamaktadır dolayısıyla 8 kilometre uzaklıktaki Fethiye’de bulunan otel alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

Kayaköy’de ne yenir?

Köyde gıda ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir yer bulunmamaktadır fakat çevre koyların zengin deniz ürünleriyle ziyafet çekebilirsiniz. Deniz ürünleri tercih etmeyen tatilciler ise yakın köylerdeki yöre halkının enfes gözlemelerinin tadına bakabilirler.

http://www.haber7.com/seyahat/haber/2901681-baris-ve-dostluk-koyu-kayakoy/?detay=1

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