ASALA Misyonu PKK’ya İhale Edilmiştir

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Sabri Balaman

Terör örgütleri PKK ve ASALA, 8 Nisan 1980’de Lübnan/Sidon’da bir araya gelerek, Türkiye’ye yönelik bir bildiri yayınladılar. Bildirinin ardından 9 Kasım 1980’de Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu, 19 Kasım 1980’de Roma-Türk Hava Yolları bürosu saldırıya uğramıştı. 14 Ocak 1982’de Kanada’da Toronto Türk Konsolosluğu’nda bir patlama meydana geldi. Saldırıları, PKK ve ASALA ortak üstlenmişti.

ASALA sözcüsü Hagop Hagopyan, Mart 1982’de, PKK ile beraber savaştıklarını söyledi. 1985-1986 yılları arasında PKK kamplarında bulunan Taşnak bomba uzmanları, PKK’lı teröristlere eğitim verdi. PKK’nın, Ermenistan’da yapılanma süreci 1992’de başladı. Bu süreç, Osman Öcalan tarafından üstlenildi.

30 Kasım 1980’de Tahran’da dağıtılan ASALA-PKK ortak bildirisinde “Ermeni, Kürt ve Arap halklarının bölgede emperyalizme ve Türkiye’ye karşı iş birliği yapmaları gerektiği” yazıyordu. PKK ile ASALA, 1987’de bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre;

Ermeniler, PKK içinde eğitim faaliyetlerine katılacaklar. Ermeniler tarafından, her yıl PKK’ya militan başına 5 bin dolar ödenecek. Ermeniler, PKK ile beraber küçük çaplı terör eylemlerine katılabilecek.

PKK ve ASALA Anlaşması

PKK elebaşı Öcalan’a, ASALA’nın kurulduğu ermeni kasabası Anjar’da ev verildi. Suriye istihbarat servisi Muhaberat Başkanı General Gazi Kenan’ın da Lübnan karargâhı, Anjar’da idi. Anjar’da, 18 Nisan 1990’da PKK ve ASALA yeni bir anlaşma yaptı. Yeni anlaşmaya göre;

PKK ve ASALA yönetimde iş birliği sağlayacak. Türkiye’deki saldırıların istihbaratı, ASALA tarafından organize edilecek. Devrim’den sonra alınan topraklar eşit olarak bölüşülecek. Kamp masraflarının % 75’i Ermeniler tarafından karşılanacak. Saldırılar sınırlı kalmayacak, Türkiye’nin diğer Metropol şehirlerinde de saldırılar yapılacak…

PKK ve ASALA aynı zamanda Kafkasya’da da saldırı planlamaları yürütüyorlardı. 19-20 Mayıs 1992’de bir grup PKK’lı terörist İran/Urumiye’den, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattına geçerek, Azerbaycan Türklerine karşı saldırdılar.

4 Haziran 1993’de Ermeni Hınçak Partisi, PKK ve ASALA ile Beyrut’un batısında görüştüler. Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından “Büyük Ermenistan hayali fikrine katkılarından dolayı”, birliğin onur üyeliğine seçildi. Daha sonra ‘Ermeni Halk Hareketi’ bünyesinde bir “Kürdistan” komitesi oluşturuldu. PKK, 24 Nisan tarihini sözde “Ermeni Soykırımı” günü olarak kabul etti ve 21-28 Nisan 1980 tarihini “Kızıl Hafta” olarak ilan etti.

ASALA-PKK Arasında Yapılan Toplantılar

4 Haziran 1993’te Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK üyeleri Beyrut’un batısında bulunan PKK merkezinde bir araya gelerek toplantı yaptılar. 6- 9 Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut’taki iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Ortodoks Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı toplantılarda şu ifadeler kullanıldı;

ABD ve diğer batılı ülkeler de Karabağ’da sürdürülen savaşta Ermenileri haklı bulmaktadırlar. Bu fırsatı değerlendirmek gerekir ve Karabağ’da savaşan Ermeni gençlerine yenileri katılacaktır. Türkiye’de iç savaş (PKK saldırıları) devam edecek, Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek ve vatandaşlar başkaldıracaklardır. Türkiye bölünecek ve bir Kürt devleti kurulacaktır. Ermeniler, Kürtlerle olan ilişkilerini olumlu yürütmeli ve Kürtlerin mücadelelerini desteklemelidirler. Bugün Türklerin elinde olan topraklar, yarın Ermenilerin olacaktır.

CIA Belgelerinde PKK-ASALA İlişkileri

CIA, terör örgütleri PKK ve ASALA’nın işbirliği içerisinde faaliyet yürüttüklerini 22 Aralık 2016’da belgelerle açıklamıştı. CIA’nın açıkladığı belgelerde, ASALA bünyesindeki militanların Ağrı Dağı ve Erivan’da askeri eğitim faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor. 26 Ağustos 1985 tarihli belgede PKK’nın, Türkiye’deki ideolojik ve silahlı yapısı anlatıldı. PKK ile Ermeni teröristlerin ilişkisi hakkında “1984 yazında PKK, kendi militanlarından, diğer Kürt ve sol gruplardan ve muhtemelen bazı Ermeni teröristlerden oluşan ‘HRK’ ismiyle anılan bir birim oluşturdu” ifadesi kullanıldı. Aynı belgede ayrıca PKK’nın yapılanma ve eylem düzenleme konusunda Ermeni terör örgütlerini kendisine model olarak seçtiği, bu şekilde şiddeti “psikolojik etki” oluşturmak için kullandığı belirtildi.

PKK-ASALA Saldırı Planları

15 Ağustos 1984’te PKK elebaşı Öcalan’ın talimatlarıyla gece 21:30 sularında Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerine PKK’lı teröristler tarafından saldırılar düzenlenmiştir. Bu saldırılarının ardından basında PKK tarafından kullanılan silahların ASALA tarafından tedarik edildiği yönünde iddialar yer aldı. PKK’nın medya organı Serxwebûn dergisinin Eylül 1984 sayısında, bu iddialar yalanlandı.

Uyuşturucu baronu iş adamı Behçet Cantürk, 1981’de Suriye’ye giderek, ASALA ve PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığını beraber yürütmeleri konusunda ikna etti. PKK, Serxwebûn dergisinin Temmuz 1983 sayısında, ASALA’nın sivil öldürmesini yalanlarken, ASALA’ya PKK saflarına ‘kader birliği içinde’ katılmasını önerdi. PKK’nın, Hoybun Cemiyeti’nin savunduğu tezlerine yakın olarak, Kürt ve Ermeni ‘ırk birliğini’ savunuyor olduğunu unutmayalım.

Düşman mantığı kin ve nefretle çalışırken ülkemizin insanları zehir salgısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bugün YPG ve PKK’yı bizlere süsleyen ABD ve Batı’nın kendilerini göstermek istedikleri kadar masum olmadığı aşikârdır. SDG denilen Suriye’deki yeni oluşuma baktığımızda ASALA/Ermeni misyonunu nasıl da üstlendiğini göreceğiz. Batının, bu ülkenin Türk’ünü Kürt’ünü, Alevi’sini, Sünni’sini, Çerkez’ini, Laz’ını kullanmaya çalışarak, bizlerin enerjisini çalmıştır. Bizleri Ermeni çetelerine kurban etmek için. Her gün bizden taze bir can almalarına müsaade etmeyelim. Uyanın da burnumuzun dibinde yeni oluşacak olan ermeni ve İsrail devletine izin vermeyelim! Devletin bütün mekanizmalarını hep birlikte payidar edelim.

Vesselam…

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sabri-balaman/asala-misyonu-pkkya-ihale-edilmistir-29906.html

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