2019 Güz dönemi Ermenice Okumalar Atölyesi 10 Ekim’de başlıyor. Şimdi kaydolun!

Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği Batı Ermenicesi Çalışmaları’na ek olarak, Ermenice bilgisini geliştirmek isteyenler için Ermenice Okumaları Atölyesi başlıyor. Haftada bir gün; Perşembe, saat 18.00-21.00 arasında, toplam 10 oturumdan oluşan çalıştay 10 Ekim-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.



Atölyeye katılmak için Ermenice alfabesini bilmek, basit cümleleri okumakta zorlanmamak ve günlük ifadeleri anlamak gerekiyor. Batı Ermenice edebiyatı, özellikle çağdaş İstanbul Ermeni öykü, roman ve şiir okumaların yanı sıra günlük üretilmiş metinlerin, haber ve köşe yazılarının da ele alınacağı atölyeye katılarak Ermenice kelime hazinenizi geliştirebilir, Ermenice bilginizi ilerletebilirsiniz.



Eğer Ermenice seviyenizden emin değilseniz çalıştay başlangıç tarihinden önce bizimle iletişime geçip, seviye tespit buluşmasına katılabilirsiniz.



Kayıt olmak için aşağıdaki formu doldurup, belirtilen banka hesabına KDV dahil 500 TL yatırmanız gerekmektedir. Dileyen katılımcılar çalıştayın başlangıç günü nakit veya kredi kartı ile de ödeme yapabilirler.



Banka: T. Vakıflar Bankası / Osmanbey Şubesi / Şube Kodu 6

Hesap adı: Hrant Dink Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN: TR12 0001 5001 5800 7301 2480 23

Atölye yeterli katılım sağlandığı takdirde başlayacaktır.

Sorularınız için:

E-posta: info@hrantdink.org

Tel: 0212 240 33 61

https://hrantdink.org/tr/faaliyetler/projeler/bati-ermenicesi-programi/2054-2019-guz-donemi-ermenice-okumalar-atolyesi-10-ekim-de-basliyor-simdi-kaydolun?fbclid=IwAR1N6S9TMAH-oOrAKUsED2IR_PR8pSaz-TUcic2YtcEZhfjVcmUm_UgnYF0

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