Türkiye Ermeni Azınlık Derneklerinin İşbirliği İle Geleneksel Panayır Şenliği Düzenlendi

29 Eylül Pazar günü Kalfayan Yetimhanesi bahçesinde, Türkiye Ermeni Azınlık derneklerinin işbirliği ile geleneksel Panayır şenliği düzenlendi.



Dernek yönetici ve üyelerinin haftalarca çalışarak tertiplediği şenliğe gösterilen ilgi ve katılım mutluluk vericiydi.

Çocuklar için hazırlanan oyun parkları, gençler için hazırlanan oyun standları, konser platformu, alışveriş standları ve yiyecek içecek standları ile tüm katılanları memnun eden şenliğe saat 16.00 civarında, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan da katıldı. Yoğun ilgi ile karşılaşan Episkopos Maşalyan, çocukları ve ailelerini sevgi ile kucaklarken, onlarla sohbetler etti. Alışveriş standlarını da itina ile gezip, onlarla ilgilenen, bilgiler alan Değabah Maşalyan bazı standlardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Maral Ayvaz ve Ari Barutoğlu’nun söylediği şarkıları, Hagop Güleç’in Avantagan dans grubunun oyunlarını ilgi ile izleyen Değabah Episkopos Sahak Maşalyan panayırın kapanış konuşmasında, Azınlık derneklerinin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu, birlik olunca bu gibi güzel faaliyetlerin her zaman rahatlıkla gerçekleşebileceğini, gelecekte de bu birlikteliğin bir çok önemli organizasyonlar gerçekleştirme dileğini sunarak tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşması alkışlarla son bulan Episkopos Maşalyan ile tertip komitesi toplu fotoğraf çekilerek günü sonlandırdılar.

http://haber.sat7turk.com/turkiye-ermeni-azinlik-derneklerinin-isbirligi-ile-geleneksel-panayir-senligi-duzenlendi/

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