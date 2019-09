Toplum Girişimi’nden Müteşebbis Heyet’e çağrı: Yanlıştan dönülmesi için elinizden geleni yapın

İçişleri Bakanlığı’nın Patrik Seçimi Talimatnamesi’nde Patrik adayları için yeralan “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartına tepkiler sürüyor. Türkiye Ermeni toplumundan bir grup, talimatnameye karşı karşı harekete geçilmesi için Müteşebbis Heyet’e çağrıda bulundu.

“Toplum Girişimi” adlı grubun çağrı metni şöyle:

“Türkiye Ermenileri 85.Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti Başkan ve Üyeleri,



Aşağıda imzası bulunan ve Türkiye Ermeni Cemaati mensupları olan bizler, patrik seçimi konusunda verilmesi gereken ve hepimizin geleceğini temelden etkileyecek hayati kararlar alınmadan önce görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istedik.



Öncelikle her birimiz, son on yılda cemaatimizin içinde yaşanan yönetimsel krizin, toplumumuzu nasıl derinden ve olumsuz etkilediğinin yakın şahitleriyiz.



Zorlu geçen bu 10 yılın üzerine geçtiğimiz hafta cemaatimize deklare edilen talimatnamenin; 1961 yılında kazanılmış ve doğal patrik adayı bütün episkoposlar arasından toplumumuzun seçim yapma hakkını tehlikeye soktuğunu üzülerek görmekteyiz. Bu hakkın elimizden alınmasına Türkiye Ermeni’lerinin sessiz kalmayacağını göz önünde bulundurarak, olası yanlıştan dönülmesi konusunda elinizden geleni yapacağınıza ve cemaatimizin menfaatlerini sonuna kadar koruyacağınıza canı gönülden inanmak istiyoruz.



İdareye vereceğiniz bir dilekçe ile Ermeni toplumunun geleceğini ve bugününü riske atan bu tahakküme karşı çıkarak hepimize umut ve “Türkiye Ermeniliği”ne can suyu olabilirsiniz. Aksi taktirde yapılacak bir seçimin meşruiyetinin sorgulanacağını unutmamanız gerektiğini de hatırlatmak isteriz.



Toplumumuzun sağlıklı bir şekilde temsil edilmesini tehlikeye sokan bu gelişmelerin karşısında olmamanız ise sadece sizin değil bugünden sorumlu olan hepimizin alnına bir kara leke sürecektir. Bu ağır yükü omuzlarında taşıyan “sizlerin” ayıbın bir parçası olmamanızı temenni ediyoruz.”

