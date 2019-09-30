Singapur Başbakanı Yerevan’da Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti

Başbakan Nikol Paşinyan’ın daveti üzerine Ermenistan’a gelen Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong Yerevan’da bulunan Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret edip kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu ve sönmeyen ateşin önünde çiçekler bıraktı.

Soykırım müze enstitüsünü de ziyaret eden Singapur Başbakanı oradaki anı defterinde not yazdı.

Lee Hsien Loong yazdığı notta “Ermeni halkı 1915 trajedik olaylardan sonra büyük bir irade gücü ve cesaret gösterdi. Ebedi barış, güvenlik ve ahenk içinde yaşamanızı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/30/Singapur-Ermeni-Soykırımı/165424

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