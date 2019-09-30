MÜTEŞEBBİS HEYET’ten haber

HYETERT – Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi için oluşturulmuş Müteşebbis Heyet, 30 Eylül 2019 tarihli 11. Olağan toplantısında, izlenecek yol hususunda ortak akıl ile ilerlemeye karar verdiğini duyurdu.

Bu amaçla heyetin alacağı nihai karara ışık tutması adına, idare tarafından gönderilen talimatname ile ilgili Vakıf temsilcilerinin de fikrini dinlemek için Değabah, Ruhani Kurul Başkan ve üyelerinin de davet edileceği, 03 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de Patrikhane Toplantı Salonu’nda bir toplantı düzenleme kararı aldı.

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