İsrail, Rumlara İHA sattı

Amerika ve Avrupa Birliği’nden gelen tüm uyarılara rağmen bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Türkiye, askeri gücüyle Rumlara korku vermeye çalışıyor

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesini isteyen ülkelerden biri de İsrail.

Rum medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu’na iki yeni silah sistemi alındığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO), Sırbistan’dan 155 milimetrelik top ve İsrail’den 8 adet insansız hava aracı aldığını duyurdu.

Yerel medya haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığı belirtildi.

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