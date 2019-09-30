Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi’nden Erivan’da yapılan dünyanın en büyük tapınağı ile ilgili açıklama

350 metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve yüksekliği 25 metreyi bulan “Quba Mêrê Dîwanê” adını taşıyan tapınak, dünyanın en büyük Ezidi tapınağı olma niteliğini taşıyor

Abdulhakim Günaydın

Erivan’a Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaklaşık 35 km uzakta bulunan Aknalich köyünde inşasına 2015 yılında başlanan Ezidi tapınağını Ezidi işadamı Mirza Sloyan finanse etti.

Ermeni mimar Artak Ghulyan’ın tasarladığı tapınak dün itibariyle ibadete açıldı.

Açılış törenine Ermenistan Başbakan Yardımcısı Ararat Mirzoyan, ruhani liderler, siyasetçiler ve diyaspora Ezidilerin temsilcileri katıldı.

İnşa edilen Ezidi tapınağında Laleş modeli örnek alındı / Fotoğraf: Ezidipress

Laleş modeli örnek alındı

Tapınağa girişte, Ezidilerin en kutsal sembolü olan büyük bir güneş yer alıyor. Her kubbede güneş sembolü var. Tapınağın üzerindeki oymalar ise, Ezidilerin merkezi inanç tapınağı olan Laleş’teki modellerden esinlendi.

Tapınağın içinde ayrıca kendi kütüphanesi, konferans odası, TV istasyonu ve teolojik seminer odaları bulunan bir kültür merkezi var.

“Yeni tapınaklar inşa edin”

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi’nin (EYRM) 5 daimi üyesinden biri olan Qawal Behzad Süleyman Independent Türkçe‘ye tapınakla ilgili bilgi verdi.

Süleyman, tapınağın temelinin 2015’te atıldığını söyledi.

Temel atma törenine Ezidilerin bu yıl hayatını kaybeden Miri Tahsin Beg ile ruhani liderleri Baba Şeyh de katılmıştı.

Ezidilerin Miri Mir Hazım Beg’in Almanya’da süren tedavisi yüzünden tapınağın açılış törenine katılmadığını kaydeden Süleyman, “Çok isterdim katılmayı ama işlerimin yoğunluğundan dolayı katılamadım. Malum Baba Şeyh de çok yaşlandı ve eskisi gibi rahat seyahat edemiyor. Törende vekillerimiz hazır bulundu” dedi.

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi üyesi Qawal Behzad Süleyman / Fotoğraf: Independent Türkçe

Ruhani Meclis adına tapınağın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Süleyman, diyasporada yaşayan Ezidilere yeni tapınaklar inşa etme çağrısında bulundu.

Son yıllarda birçok Ezidi Rusya ve Avrupa ülkelerine göç etti

Resmi istatistiklere göre, 2011 yılına kadar Ermenistan’da yaklaşık 40.000 Ezidi yaşıyordu. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1.3’üyle Ezidiler ülkedeki en büyük etnik azınlık.

Erivan hükümeti 2012 yılında Ezidilerin etnik-dini kimliğini tanımıştı.

Son yıllarda birçok Ezidi ve Ermeni ekonomik nedenlerle Avrupa ve Rusya’ya göç etti.

Ermenistan parlamentosu Ocak 2018’de Irak’ın Şengal bölgesinde IŞİD’in yaptığı Ezidi soykırımını tanımıştı.

Irak Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinde bulunan Laleşa Nurani, Ezidiliğin en kutsal mekanı olarak kabul ediliyor.

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