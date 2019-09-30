Dünyanın en büyük Ezidi tapınağı Ermenistan’da açıldı

Dünyanın en büyük Ezidi tapınağı, 2018’de Ezidi soykırımını tanıyan Ermenistan’da açıldı. Yedi kubbeli, 25 metre yüksekliğindeki Quba Mere Diwane isimli tapınak, Erivan’ın batısındaki Aknalich köyünde bulunuyor.

DUVAR – Dünyanın en büyük Ezidi tapınağı Ermenistan’da açıldı. Açılış törenine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yardımcısı Ararat Mirzoyan da katıldı. Başkent Erivan’ın 35 kilometre batısında bulunan Aknalich köyünde açılan Ezidi tapınağında ibadet alanının yanı sıra kütüphane, konferans odası, teolojik seminer odaları ve bir kültür merkezi de bulunuyor. Yedi kubbeden oluşan Quba Mere Diwane isimli tapınak, 25 metre yüksekliğinde.

RUSYA’DA YAŞAYAN EZİDİ İŞ İNSANI FİNANSE ETTİ

Tapınak, Ermenistan’da 2012 yılında kurulan ilk Ezidi tapınağı olan Ziarat’ın yakınında bir bölgeye inşa edildi. Tapınağın finansmanını, Rusya’da yaşayan Ezidi iş insanı Mirza Sloian sağladı.

‘TAPINAĞIN ERMENİSTAN’DA YAPILMASI SEMBOLİK’

Ermenistan parlamentosu Ocak 2018’de, Irak’ta IŞİD’in yaptığı Ezidi soykırımını tanımıştı. Mirzoyan da tapınağın açılışında yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki Ezidiler de modern tarihlerinde Ermeniler gibi soykırıma uğramıştır. Dünyanın en büyük Ezidi tapınağının Ermenistan’da olması hem sembolik, hem mantıklı. Ermenistan, Ezidi halkına ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir Ezidi organizasyonu olan Yazda’nın İngiltere şubesinden Ahmed Burjus, geçen yıl AGOS gazetesine yaptığı açıklamada “Topluluğumuz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan bu tapınak bizim için çok önemli. Dünyanın dört bir yerine dağıldık ve çocuklarımızın kültür ve kimliklerini korumak için her yerde tapınağa ihtiyacımız var” demişti. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/09/30/dunyanin-en-buyuk-ezidi-tapinagi-ermenistanda-acildi/

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