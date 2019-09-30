Alman şirket Karabağ’da nar ve ceviz bahçeleri kuracak

İsmi açıklanmayan Almanya menşeli bir şirket, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) 150 hektarlık bir arazide nar ve ceviz bahçeleri kuracak.

Konuyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapan Artsakh’ın eski Başbakanı Arayik Harutyunyan, “Geçtiğimiz günlerde çalışma ziyareti kapsamında bulunduğum Münih ve Cenevre’de, Artsakh’ın hidroelektrik alanında yoğun yatırımlar yapan ünlü Avrupalı şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldim.

Görüşmelerin temel gündemi, bu şirketler tarafından Artsakh’ın tarım sektörüne katkı sağlanmasıydı. Martakert ve Martuni bölgelerinde 150 hektar nar ve ceviz bahçelerinin kurulmasına dair bir Alman şirketiyle nihai anlaşmaya varıldığını memnuniyetle duyuruyorum. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan çalışmalar, Artsakh’ta 10.000 hektardan büyük bir arazide yeni bahçeler kurma projemizin bir parçasını oluşturacak” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/30/Almanya-Karabağ/165464

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