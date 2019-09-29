Qamişlo’da Süryani Kadın Evi açıldı – ANHA

Süryani Kadınlar Birliği, Demokratik Özerk Yönetim’e bağlı Kadın Adalet Meclisi’nin de katkılarıyla Süryani kadınları bilinçlendirmek ve ailevi sorunları çözmek amacıyla Qamişlo’da ‘Eşterot’ isminde Süryani Kadın Evi açıldı. Törenle yapılan açılışa, Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi temsilcileri, Cizre Kadın Adalet Meclisi, Kongreya Star, Demokratik Suriye Meclisi Kadın Komitesi, İnsan Hakları Örgütü ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

‘Tüm kadınların haklarını savunacağız’

Saygı duruşu ile başlayan açılışta konuşan Süryani Kadınlar Birliği sözcüsü Sîham Qeryo, açılan kadın evi için tüm kadınları kutladı. Kadın evi ile kadın mücadelesini büyüteceklerini vurgulayan Qeryo, “Biz burada Suriye’de yaşayan Süryani, Kürt, Arap tüm kadınların haklarını savunacağız. Kadın evinde yapacağımız çalışmalar ile toplumsal adaleti sağlamaya ve kadının haklarını korumaya çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kadın evinin kapısı 2017 yılında Til Temir’e bağlı Xabûr köyünde geçirdiği kaza sonucu şehit olan Gabi’nin annesi tarafından açıldı.

Süryani Kadınlar Birliği, ilk kadın evini 2017 yılında Hesekê’de açmıştı.

(rr/eyl)

ANHA

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