Kanye West’ten “Jesus Is King” Filmi Geliyor

Kanye West yeni albümü “Jesus Is King” ile birlikte bir de film yayınlayacak.

Kanye West “Jesus Is King” adlı albümünün yanı sıra bir de film çıkarıyor. Sansasyonel rap müzik sanatçısının sıradışı lansmanının bir parçası olarak IMAX, albümle aynı adı taşıyan bir filmin çıkacağını duyurdu. Söz konusu film 25 Ekim 2019 Cuma günü dünya çapında IMAX salonlarında yayınlanacak.

Film, West’in yeni albümündeki şarkıları içerecek. West, sırasıyla Cuma ve Cumartesi günleri Detroit ve Chicago’daki “Jesus Is King” lansman partileri sırasında filmden kesitleri hayranlarıyla paylaştı. Chicago’da West, Chance the Rapper’ın United Center’daki konserinde sürpriz bir şekilde boy gösterdi ve rapçi ile birlikte “All We Got” şarkısını seslendirdi.

“Jesus Is King” filmi, 2019 yazında çekildi. Filmde, Kuzey Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde bulunan Boyalı Çöl’de gerçekleşen özel bir West of Sunday Service yer alıyor. West’in pazar günleri aile ve arkadaş arasında düzenlediği etkinlik, zamanla büyümüştü. Performans, ünlü sanatçı James Turrell’ın yerleştirdiği Roden Krateri’nde gerçekleşmişti.

http://www.beyazperde.com/haberler/filmler/haberler-91058/

