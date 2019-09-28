Kardashian’dan Türkiye cevabı

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Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, korse markası “SKIMS”i Türkiye’de üreteceğini açıkladı.

Daha önce Osmanlı’da Ermeni soykırımı yapıldığını savunan Kardashian’a Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, “Ürünlerini Ermenistan’da üret” çağrısı yaptı. Kardashian ise “Üretim için en iyi sonucu Türkiye’de alacağımızı belirledik. Geçmişe dayalı ayrımcılığa karşıyız” dedi.

http://www.milliyet.com.tr/dunya/kardashiandan-turkiye-cevabi-6042155

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