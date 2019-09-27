Van gölündeki “Selçuk dönemine ait olduğu” ileri sürülen şehirdeki duvarlarda Ermenice yazılar bulunmakta – Ermenistan Kamu Radyosu

Van Gölü’nde Urartu dönemine ait olan yerleşim bölgelerinin duvarları bulundu. 2017’de Türk dalgıçların keşfi, dünya basınında geniş yankı buldu. Ermenistan Kamu Radyosu’nun haber bülteni ‘Radiolur’un sayfasında Anna Martikyan’ın yazdığına göre birçok Ermeni, bu yerleşim bölgelerine karşı ilgi gösterdi ve Ermeni dalgıçlar da bunları görmek maksadıyla Van Gölü’ne dalmaya karar verdi. ‘Arm Diving’ takımı ‘Denizden Denize Ermenistan’ projesi kapsamında Van Gölü’ne girdi. Türk dalgıçlar derneği olan ‘Van Diving’ üyelerinden Serkan Saga: “Buralarda Tasil Hoca ile birlikte dalmıştık. Uzmanlara göre Selçuk dönemine ait taşlar bulmuştuk” diye konuştu. “Van Gölü’nün Sırları” kitabında yer alan bu taşlar, Khılat (Türk ismi: Ahlat) bölgesinde bulunmuştu. Serkan’ın eşliğinde Ermeni dalgıçlar ise Artskhe (Türk ismi: Adilcevaz) bölgesinde suya girdi. Ermeni dalgıçların görüp videoya çektikleri, Türk dalgıçı bile hayrete düşürdü. “Selçuk dönemine ait olduğu” ileri sürülen bu şehirdeki duvarlarda Ermenice yazılar bulunmaktaydı.

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