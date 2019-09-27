Setrak Davuthan Müteşebbis Heyet üyeliğinden istifa etti

Avukat Setrak Davuthan Müteşebbis Heyet üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Davuthan istifasına dair bir açıklama yayınladı.

Davuthan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“25 Eylül 2019 Çarşamba tarihli son oturumda insan hak ve hukuk kurallarının uygulanmamasının dillendirilmesi ve önerilmesi karşısında, bir hukukçu olarak, Müteşebbis Heyet üyeliğimin devamı imkansız hale geldiğinden, kesin olarak istifa ediyorum. Gereğinin ifasını diler, siz değerli üye arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim.”

Böylece Müteşebbis Heyet’in hukukçu üyelerinden biri eksilmiş oldu.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Müteşebbis Heyet’in 25 Eylül Çarşamba akşamki toplantısında İçişleri Bakanlığı talimatnamesine itiraz edilip edilmemesi konusunda görüş ayrılığı yaşandı. İtiraz edilmesini savunanlar ile itiraz edilmemesini savunanlar arasında bir konsensüs sağlanamaması üzerine toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı ve konunun müzakere edilmesine 30 Eylül Pazartesi günkü toplantıda devam edilmesi kararlaştırıldı.

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2019 Patrik Seçimi Talimatnamesi’nde, önceki talimatnamelerden farklı olarak patrik adayları için “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartı getirildi. 1961, 1990 ve 1998 talimatnamelerde olmayan bu madde, tartışma ve tepki yarattı. Patriklik kaymakamı Episkopos Maşalyan, Ruhani Kurul Başkanı Başepiskopos Ateşyan, Başepiskopos Bekçiyan böyle bir şartın geleneklerde olmadığını ve talimatnameye itiraz edilmesi gerektiğini dile getirdiler. Milletvekili Garo Paylan’ın da aralarında bulunduğu sivil kesimden de çok sayıda itiraz geldi. Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan Çarşamba günkü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada

“Bir sorun olduğu açıktır. Hepimizin en uygun çözümü bulabilmek gibi tarihi bir yükümlülüğü olduğu da bir hakikattir. Bu sorunlu hususun değerlendirilerek bir sonuca bağlanmasının tarihi sorumluluğunu tek başıma üstlenmem söz konusu olamaz. İlgili mercilerimizle her düzeyde, özellikle Seçim Müteşebbis Heyetinde bu sorunun müzakere edilerek bir karara bağlanması gerekmektedir.” demişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22966/setrak-davuthan-mutesebbis-heyet-uyeliginden-istifa-etti

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...