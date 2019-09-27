Kim Kardashian Ermenistan’da yeni istihdam sahası açmayı hedefliyor

Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian’ın Ermenistan ile ilgili planları var. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kardashian “Ümit ederim önümüzdeki Ermenistan ziyaretim mükemmel sonuçlar çıkacak, çünkü bazı planlarım var. Ticaretin gelişmesi ve yeni istihdam sağlaması açısından faydalı olacağımı düşünüyorum ve bu kapsamda ileride SKIMS üretimi de gerçekleştirmeyi hedefliyorum” ifadelerine yer verdi.

Amerika Ermeni kongresi Twitter üzerinden Ermeni Soykırımının tanınma sürecinde olan katkılardan dolayı Kim Kardashian’ı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian-West, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenecek 23. WCIT 2019 IT Dünya Konferansına özel açılış konuşmacısı ve panelist olarak katılacak.

Dünyanın en prestijli bilişim etkinliklerinden biri WCIT 2019, 6-9 Ekim tarihlerinde Yerevan’da gerçekleşecek. Kim Kardashian-West, “Fikir Piyasası” panelinde konuşacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/27/Kim-Kardashian-Ermenistan-ABD/165358

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