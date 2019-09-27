Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü ve Johannes Lepsius Ev Arşivi arasında imzalanan işbirliği anlaşması yenilendi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı’nda Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü ve Johannes Lepsius Ev Arşivi (Lepsiushaus Potsdam) arasında imzalanan işbirliği anlaşması yeniden aktedildi. Anlaşma 5 sene daha yürürlükte olacak. ‘Armenpress’ haber ajansına göre, bu anlaşma uyarınca gerek Ermenistan gerekse Almanya’da yukarıda anılan iki kurum arasında işbirliği geliştirilecek. Anlaşmanın önemli maddeleri gereğince bu işbirliği çerçevesinde Ermeni-Alman konferansları yapılacak, ders kitaplarında Ermeni Soykırımı’na ilişkin konular yer alacak, Ermenistan ve Almanya’da Soykırım dersi veren öğretmenler hazırlanacak. İmza töreni kapsamında Johannes Lepsius Ev Arşivi’nde korunan ve Abdülhamit döneminde (1895-1897) işlenen Ermeni katliamlarına dair dijitalleştirilen arşiv belgeleri Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’ne sunuldu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...