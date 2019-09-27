Başepiskopos Sepuh Çulciyan’dan Türkiye İçişleri Balkanlığının Patrik seçimi talimatnamesine tepki

Ermeni Apostolik Kilisesinin Ermenistan Gugark bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sepuh Çulciyan, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Ermenilerinin 85’inci Patrik seçimi için gönderilen talimatname hakkında açıklamada bulundu.

Sepuh Başepiskopos Çulciyanշ İstanbul Ermeni Patriği seçimlerinde doğal adaylardan biriydi, fakat bu talimatnamede yer alan hükümlere göre artık aday olamaz.

İşte Başepiskopos Sepuh Çulciyan’ın açıklaması:

“Türkiye Ermeni toplumu patriğini özgür iradesiyle seçmelidir”

“Üzülerek görüyoruz ki 21. yüzyılın Türkiyesi geçen yüzyılın Türkiyesi’ne göre daha az özgürlükçü ve yücegönüllü. Kanımca bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası saygınlığına ve Türkiye’deki sayıca küçük toplumun ruh haline olumsuz etkiler yapacaktır. Gerçi her şey yitirilmiş değil. Türkiye makamlarının bu tutumlarını tekrar gözden geçirme ve önceki Cumhuriyet hükümetlerinin gösterdiği özgürlükçü yaklaşıma geri dönme ihtimali var. Çıkar çevrelerinin yanıltıcı çabalarına fırsat verilmemesi ümit etmekteyiz.

Türkiye makamlarından beklentimiz, 24 Temmuz 1923 yılında imzaladıkları Lozan Anlaşması doğrultusunda ülkedeki gayrimüslim azınlık konumuda olan vatandaşlarının, başka bir deyişle bölgenin en eski halklarından olan Ermenilerin kendi özgür iradeleri ile 85. İstanbul patriğini kilise gelenekleri doğrultusunda seçmelerine fırsat vermesidir. Ancak bu durumda Türkiye’deki kültürel çeşitlilik ve mozaik tablosu korunabilir.

Yönetmelik meselesinden ötürü paniğe kapılmaya gerek yok. Daha soğukkanlı ve çabuk düşünmeliyiz. Sanırım toplumun ruhani ve sivil sorumluları özellikle de Müteşebbis Heyet İçişleri Bakanlığı’nın Patrikhane’ye gönderdiği bu tüzüğü bir kez daha incelemek ve tüzükteki maddelere karşı çekincelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır. Zira bu tüzük bizim ulusal kilisemizin ayrılmaz parçası olan ilkelerle, kadim geleneklerden ve tarihi deneyimlerden başarı ile geçmiş uygulamalarla çelişmektedir. Biz ve Türkiye Ermeni toplumu şu yalın gerçekliği gözönünde bulundurmak zorundayız. Makam 12 yıldan beri bir patriğe sahip olma imkanından mahrumdur. Sebebi ise yasal boşluktur, yani tüzüğün uygulanmaması.

Sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. Şu anda Türkiye Ermeni toplumu, bu yeni seçim tüzüğü dayatması ile çok daha ciddi bir sınavla karşı karşıya kalıyor. İlk bakışta gerçekçi görünmese bile, 15. yüzyılda Sultan II. Mehmed tarafından tesis edilen makamı kaybetmemiz de söz konusu olabilir. Dolayısıyla bütünleşerek ilgili makamlara tüzüğün 25. maddesinin üçüncü fıkrasını bir kez daha gözden geçirmeleri konusunda başvuruda bulunmalıyız, ki bu madde, diğer episkoposların adaylığını daha önce olmadığı şekilde sınırlamaktadır.”

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