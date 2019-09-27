ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu’ndan İçişleri talimatnamesine eleştiri

ABD Uluslararası Dini Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) İçişleri Bakanlığı’nın seçim talimatnamesi’nde patrik adayları için yer alan “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartını eleştirdi.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Başkanı Tony Perkins, “Türk hükümeti, dini liderlerin seçim süreçlerine haksız koşullar koyarak dini toplulukların içişlerine müdahale etti” dedi. Perkins ABD’li siyasilere de konuya önem verme çağrısı yaptı.

USCIRF Başkan Yardımcısı Gayle Manchin de “Bu son müdahale, Ermeni Kilisesi’ni neredeyse on yıl boyunca manevi liderliğini seçme hakkından mahrum bırakan birçok örnekten sadece biri” dedi.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2019 Patrik Seçimi Talimatnamesi’nde, önceki talimatnamelerden farklı olarak patrik adayları için “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartı getirildi. 1961, 1990 ve 1998 talimatnamelerde olmayan bu madde, tartışma ve tepki yarattı. Patriklik kaymakamı Episkopos Maşalyan, Ruhani Kurul Başkanı Başepiskopos Ateşyan, Başepiskopos Bekçiyan ve Başepiskopos Çulciyan böyle bir şartın geleneklerde olmadığını ve talimatnameye itiraz edilmesi gerektiğini dile getirdiler. Milletvekili Garo Paylan’ın da aralarında bulunduğu sivil kesimden de çok sayıda itiraz geldi.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), ABD dışındaki din veya inanç özgürlüğüne ilişkin evrensel hakları denetleyen bağımsız, çift partili bir ABD federal hükümet komisyonu. 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası (IRFA) çerçevesinde kurulmuş olan USCIRF, ABD dışındaki din veya inanç özgürlüğü ihlallerini gözlemliyor ve Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kongre’ye politika önerilerinde bulunuyor. USCIRF aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrı faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olarak kendini konumlandırıyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22970/abd-uluslararasi-dini-ozgurluk-komisyonu-ndan-icisleri-talimatnamesine-elestiri

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