5780´de İsrail nüfusu 9 milyonu aştı

Roş Aşana Bayramı veya diğer bir ifade ile İbrani yılı 5780’e girerken, 1948’de kurulduğunda sadece 900 bin olan İsrail’in nüfusu 9 milyon 92 bin oldu.

İsrail İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, geçtiğimiz yıla göre nüfus yüzde 2.1 artarken, 2024’te 20 milyon olması bekleniyor.

2065 için ise tahminler 20 milyonluk bir İsrail’den söz ediyor. Bugün İsrail’de nüfusun 74.2’si Yahudi, yüzde 21’i Arap ve yüzde 4’ü ise bunların dışında. İsrail’de yaşayan Yahudilerin yüzde 43’ü kendini laik olarak tanımlarken, yüzde 22.1’i ise konservatif Yahudi olarak kendini isimlendiriyor.

Dindarların sadece yüzde 10.1’i aşırı dindar bir hayatı kendine seçerken, yüzde 24.2’si ise geleneksel bir Yahudi hayatını kendine felsefe edinmiş durumda. İsrail’in bulunduğu coğrafyadaki istikrarsızlık, çatışmalar ve siyasi problemlere rağmen İsrail halkının çoğunluğu kendini mutlu olarak görüyor.

Nüfusun yüzde 88.9’u İsrail’deki hayatını mutlu olarak nitelendiriyor. İsrail’de ortalama yaşam erkekler için 80.90, kadınlar için ise 84.9 yıl.

Dünyada 14.8 milyon Yahudi var. 8 milyon dünyanın değişik ülkelerinde yaşarken bunun 5.7 milyonu ABD’de yaşıyor.

http://www.salom.com.tr//haber-111973-yil_5780_Israil_nufusu_9_milyonu_asti.html

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