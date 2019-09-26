Tarih tarafsız okunmalı

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Av. Tülay BEKAR

Sevgili dostlarım günaydın!

tarihe gidelim mi?

22-24 EYLÜL 1919 tarihlerinde,

MUSTAFA KEMAL PAŞA ABD GENERALİ HARBORD ile SİVAS ilimizde görüşür…

Görüşmenin önemi büyüktür…

General Harbord,ABD Başkanı Wilson’un isteği ile kurulması planlanan “ERMENİSTAN”

sınırlarını belirlemek ve “ERMENİ SOYKIRIMI”

(YALANI) araştırması için bir heyet oluşturur…

Heyetin planlanan yolu KARADENİZ-BATUM üzerindendir.

İSTANBUL’da Halide EDİP, Ahmet EMİN,Yunus NADİ; Harbord’ı SİVAS üzerinden giderek MUSTAFA KEMAL ile görüşmesi için ikna ederler…

Heyet de bir Türk tercüman vardır;

Hüseyin Pektaş Bey…

Bu görüşme sonrası ;

MUSTAFA KEMAL PAŞA HARBORD’I İKNA EDER VE

HARBORD TARAFINDAN “ERMENİ” sorunu raporu tarafsız bir biçimde hazırlanır …

HARBORD ayrılırken dünyaya şöyle bir mülakat verir: “gördüklerimiz ve dinlediklerimiz ile, Ermenilerin bize anlattıkları arasında büyük farklar var…” der.

Bu tarihi görüşme Kılıç Ali’nin anıları ve

Hüseyin Pektaş’ın anlatımları ile KURTULUŞ TARİHİMİZ’DE yerini alır.

Sivas görüşmesi,

LORD KİNROSS’un “ATATÜRK “kitabında da şöyle yer alır:”…Mustafa Kemal, ABD’nin TÜRKİYE’nin içişlerine karışmasını kabul etmiyordu…”

ABD bu rapordan sonra; 1950’lere kadar ,

“ERMENİ SORUNU” “YALANI” dosyasını rafa kaldırmıştır…

Tarih tarafsız okunmalı, MİLLİ TARİHİMİZ MİLLİ DUYGULARLA hatırlanmalı ve gelecek nesle öğretilmelidir…

Milli tarihle kalınız..

https://www.oncevatan.com.tr/tarih-tarafsiz-okunmali-makale,46417.html

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