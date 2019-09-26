Nikol Pashinyan: Türkiye bölgemizde bir istikrarsızlık ve gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Nikol Pashinyan: Türkiye bölgemizde bir istikrarsızlık ve gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor

Columbia Üniveristesi’nde Başbakan Nikol Pashinyan’ın konuşmasında açıkladığına göre, Türkiye bölgemizde bir istikrarsızlık ve gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Pashinyan sözünde şunları ifade etti: “Ermenistan’ın önceki hükümetleri, 1990’lı yılların başlarında ve 2008-2009 yılları arasında Türkiye ile ilişkiler kurmak için çok çaba sarf etmiştir.

Trajik geçmişe rağmen, Türkiye ile önşartsız olarak diplomatik ilişkiler kurmak için bir anlaşma yapıldı. Bununla birlikte, bu çabalar, Zürih Protokollerini imzalayan ancak onaylamayı reddeden Türkiye tarafından cevapsız, reddedilmiş ve hatta spekülasyona uğramıştır.

Bugün, Ermeni Soykırımı’ndan 104 yıl sonra, Türkiye, Ermenistan ile sınırları kapatarak, Azerbaycan’a Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı siyasi ve askeri destek sağlayarak ve en talihsiz olarak Ermeni Soykırımı’nı haklı çıkartarak, Ermenilere yönelik düşmanlık politikasını sürdürüyor.

Biz bölgenin yerlileriyiz ve tarih öncesi çağlardan beri burada yaşıyoruz. Biz Soykırımdan kurtulduk ve demokratik ve barışçıl bir devlet kuruyoruz. Bu, Türkiye’nin Ermenistan ve Ermeni halkının güvenliğine karşı sonsuz bir tehdit olmaktan çıkması gerektiğini kabul etmesi gereken bir gerçektir.”

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