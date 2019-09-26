N.Pashinyan: Ermenistan’a, özellikle Dağlık Karabağ’a karşı soykırım tehdidine daha fazla tahammül etmeyeceğiz – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan New York’taki Columbia Üniversitesinde yaptığı açıklamada, çözülmemiş Karabağ meselesinin ülkemiz için bir güvenlik sorunu olduğunu ve bölgesel kalkınmanın önündeki ciddi bir engel olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ ihtilafının sebeplerine değinen Nikol Pashinyan, “Dağlık Karabağ halkı, Ermenistan’daki ya da dünyadaki diğer insanlar gibi haklarından yararlanma ve geleceklerine karar verme fırsatına sahip olmalıdır. Şimdiye kadar, Azerbaycan liderliği herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulma konusunda bir yükümlülük üstlenmemiştişr. Bunun yerine, savaş tehditlerini duymaya devam ediyoruz.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkı ve ülkenin temsilcileri ile diyaloga girmeyi de reddediyor ve dış dünya ile herhangi bir teması ve ilişkiyi engellemeye çalışıyor. Bu şartlar altında, Dağlık Karabağ halkının, hayatta kalma ve gelişmenin tek garantörü olarak yalnızca Ermenistan’a güvenmesi Azerbaycan’a sürpriz olmamalıdır.

Ermenistan’a, özellikle Dağlık Karabağ’a karşı soykırım tehdidine daha fazla tahammül edemeyeceğimizi açıkça belirtmeliyiz.” diye söyledi.

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