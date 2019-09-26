Jacques Chirac Hayatını Kaybetti

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Alzheimer hastalığına bağlı olarak son yıllarında hafıza kaybı yaşayan Chirac, iki kez cumhurbaşkanlığı, iki kez başbakanlık ve 18 kez Paris belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

İki Cumhurbaşkanlığı, 18 yıl belediye başkanlığı

Jacques René Chirac 18 yıl Paris belediye başkanlığı, iki kez başbakanlık görevinin ardından, ilk kez 17 Mayıs 1995’te Cumhurbaşkanı olmuş, yedi yıllık birinci dönem görev süresinin sonrasında Nisan 2002’de tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.

Beş yıllık ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görev süresi 16 Mayıs 2007’de biten Chirac, yaklaşık 12 yıllık görev süresi ile François Mitterrand’dan sonra Fransa’da en uzun süre cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan isim oldu.

1956’da, iki kızı olan Bernadette Chodron de Courcel ile evlenmişti. Üvey kızlarından biri, uzun süre kendisine basın danışmanlığı yaptı.

Tekneyle ülkeye giren göçmeni evlat edindi

Chirac çifti, 1979’da, ülkeye tekneyle girmeye çalışan 21 yaşındaki bir göçmeni gayriresmi olarak evlat edindi.

Ermeni Soykırımını tanıma çağrısı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Chirac, Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için Ermeni Soykırımı kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Chirac Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü kez adaylığını koymayacağını ilan etti. (12 Mart 2007)

Koltuğu Sarkozy’ye devretmişti

16 Mayıs 2007’de görev süresi doldu ve yerine Nicolas Sarkozy seçildi.

Hüküm giyen ilk Fransa Cumhurbaşkanı

Jacques Chirac Paris belediye başkanlığı görevini sürdürüken Paris Büyükşehir Belediyesi’nde 28 hayali danışmana maaş ödemekle suçlandığı davadan dolayı hüküm giyen ilk Fransa cumhurbaşkanı oldu.

(PT)

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