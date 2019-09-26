Ermenistan Başbakanı: “Soykırımdan 104 yıl sonra da Türkiye, Ermenilere karşı düşmancıl davranışlarına devam ediyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, New York ziyareti kapsamında Colombia Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ünversite Başkanı Lee Bollinger ile öğrencilerle bir araya gelen Paşinyan, yaptığı konuşmada Ermenistan – ABD kadim ilişkilerine ve bugün Ermenistan için güncel olan birtakım konulara değindi.

Paşinyan, “Ermenistan-ABD ilişkileirnin çok eski tarihi kökleri var. Halkımız, Birinci Dünya Savaşı sırasından ve sonra ABD Hükümeti ve ABD’li hayırsever toplum tarafından verilen siyasi ve maddi desteğini minnettarlığıyla hatırılıyor.



Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Ermeni Soykırım’na cevap olarak ABD, Yakın Doğu Amerikan Yardım Komitesi’ni kurdu ve bu Komite, sadece Ermeni halkına insani yardım yetiştirmek amacıyla kurulan ilk resmi Amerikan yardım kuruluşu oldu. Geniş çaplı bağış toplamaları sayesinde 132.000 Ermeni yetimlerin ve yüz bimnlerce Ermeni göçmenlerin hayatları kurtarılabildi” şeklinde konuştu.

Bugünkü Türkiye’nin de, bölgede istikrarsızlığın ve gerginliğin sebebi olmaya devam ettiğine dikkat çeken Başbakan, acılı geçmişe rağmen Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinin noramlleştirilmesi için yeterince çabalaştığını vurguladı. 2008-2009 döneminde Türkiye-Ermenistan önkoşulsuz normalleştirme süreci kapsamında imzalanan Zürih protokollerini hatırlatan Paşinyan, protokollerin Türkiye tarafından cevapsız kaldığını ve nihayetinde onaylanmadığını belirtti.

Paşinyan, “Bugün de, Ermeni Soykıırımı’ndan 104 yıl sonra, Türkiye, kara sınırlarını kapatarak, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı Azerbaycan’a askeri destek vererek, ve en acıklısı, Ermeni Soykırımı’nı meşrulaştırarak, Ermenilere karşı düşmancıl davranışlarına devam ediyor.

Biz bu toprakların yerlisiyiz ve burada tarih öncesi zamanlardan yaşıyoruz. Başımızdan Soykırım geçti, ama biz demokratik, barışcıl ve kalıcı bir devlet inşa ediyoruz. Bu bir gerçektir ve Türkiye bunu kabul etmeli, Ermenistan ve Ermeni halkı için sonsuz bir güvenlik tehdidi olmaktan vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/26/Paşinyan-ABD-Türkiye-Ermeni-Soykırımı/165195

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