DUYURU

Bugün vuku bulan İstanbul depremi dolayısıyla cemaatimize ve tüm İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdiye kadar Patrikhanemize hiçbir zarar, yıkım ve yaralanma duyumu ulaşmamış olması sevindirici bir durumdur.

Tanrı İstanbul’umuzu ve hepimizi daha büyük felaketlerden korusun. Böyle durumlar elimizde olanların kıymetini bize hatırlatan özel anlardır. Gelin, dualarımızı çoğaltalım, sevgiyi büyütelim, birbirimizle daha sıkı sarılalım.

Pederane dualarımızı sizlerin dualarıyla birlikte Yücelere yöneltiyor, özellikle İstanbul kurulurken kentin hamisi olarak ilan edilen Azize Bakire Meryem Anamızın şefaat ve himayelerini diliyoruz.

“Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın gideceğin her yerde seninle olacak.” (Yeşu 1:9)

Episkopos Sahak Maşalyan

Değabah

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/duyuru-7/

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