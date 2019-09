Çocukları ve torunlarından Rafael Demircan’a veda

Gençlerbirliği camiasının sevilen ismi, Ankaralı Ermeniler’den Rafael Demircan 19 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Uzun yıllardır Avustralya’da yaşayan Demircan bugün Melbourne’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Çocukları Demircan için bir mektup kaleme aldı

Rafael Demircan’ın çocuklarının mektubu şöyle: Canim babamiz❤️

Biz çocukların için annemle bir olup hayatını değiştirecek olan o çok zor kararı verip Avustralya’ya göç ettin.

Arkanda seni seven koca bir camia bırakıp büyük fedakarlık yaptın.

Annemiz ölünce bize anne oldun, arkadaş oldun, baba oldun, kuvvetimiz oldun.

Biz ne zaman birer birer kendimizin iki ayakları üzerinde durup aile ve evimizi kurduk sen rahatladın, ama yine de elini üzerimizden çekmeyip hep yanımızda oldun.

Bize her zaman sevmeyi, saymayı daha önemlisi insan olmayı öğrettin.

Yerin hiçbir zaman dolmayacak ve güzel babamız sen her zaman biz çocuklarının ve torunlarının gönlünde yaşayıp aklından hiç çıkmayacaksın.

Seni çok seven ve daha şimdiden çok özleyen çocukların Aret, Arev, Selin, Lerna, Karolin, Albert ve torunların Jacinta, Olivia, Alek, Sasoon, Isaac, Lucas.

Rafael Demircan için Melbourne’de cenaze töreni düzenlendi

