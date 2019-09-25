İş Makineleriyle Define Arıyorlar

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde define olduğuna iddia eden Arkeolog Hatice Kılıçaslan,resmi izinleri alarak kazı çalışması başlattı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde define olduğuna iddia eden Arkeolog Hatice Kılıçaslan,resmi izinleri alarak kazı çalışması başlattı.

Mahalleli, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen kazı çalışmalarını merakla izledi.Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, başlatılan kazı çalışması iş makineleriyle yapılıyor.Arkeolog Hatice Kılıçaslan, resmi izinle yaptıkları kazı çalışmalarının 3 gün boyunca devam edeceğini ifade etti.

“KAZIMIZ 3 GÜN SÜRECEK”

“Burası Ermeni yerleşkesi ve Yahudi Mahallesi. Burada odalar olduğunu düşünüyoruz” diyen Kılıçarslan, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Burada bir hazine olduğunu düşündüğümüz için burada bir kazı çalışması başlattık. Allah kısmet ederse kazımız 3 gün sürecek. Sabahleyin görüntülerimizi aldık. Ama tabii diğer cihazlarımızı kullanamadık. Tek bir cihazın yardımıyla şu anda hazine noktalarına doğru ilerleyeceğiz. Kazı alanımız çok dar olduğu için belki kazı alanımızı uzatmaya çalışabiliriz. Kazı ile ilgili gerekli tüm izinlerimizi aldık. Burada odalar olduğunu düşünüyoruz. Burası Ermeni yerleşkesi ve Yahudi Mahallesi. Buranın geçmişte bir konak olduğunu, konağın bahçesinde de bir oda, oda içerisinde de bir definenin var olduğunu düşünerek böyle bir kazı çalışması başlattık.”

http://www.yesilafsin.com/bolge-haberleri/is-makineleriyle-define-ariyorlar-h27471.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...