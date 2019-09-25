Ermenistan ve Yunanistan Başbakanları New York’ta bir araya geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan New York’ta gerçekleşen 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel kurulu çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Paşinyan Yunanistan Başbakanından Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasının Yunanistan tarafından mümkün olduğu kadar hızlı onaylanmasını rica etti.

Nikol Paşinyan Ermenistan’ın Yunanistan ile ikili ilişkileri ve AB kapsamnıda işbirliğini önemsediğini vurguladı.

Ermenistan ve Yunanistan Başbakanları görüşme sırasında ikili işbirliğinin, ekonomik ilişkilerinin gelişmesine dair konulara değindi.

İki ülke arasında Savunma Bakanlıkların işbirliği düzeyinden her iki taraf ta memnuniyeti dile getirerek bunun çok verimli olduğunu da ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/25/Ermenistan-Yunanistan-BM/165098

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