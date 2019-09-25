Ermenistan ile Fransa arasında Ermeni ve Yahudi Soykırımlarına dair arşiv belgeleri değişımi gerçekleştirilecek

24 Eylül’de Ermenistan Ulusal Arşivi ile Paris’teki Yahudi soykırımı müzesi Mémorial de la Shoah arasında arşiv belgeleri değişimi öngören bir anlaşması imzalandı.

Ermenistan Ulusal Arşivi Müdürü Amatuni Virabyan’ın ve Shoah Kompleksi Müdürü Jacques Fredj’in imzaladığı anlaşmaya göre taraflar ellerindeki Ermeni ile Yahudi Soykırımları hakkındaki arşiv belgeleri birbiriyle paylaşacak.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçiliğinde düzenlenen imza törenine katılan Fransız Büyükelçi Jonathan Lacote’a göre söz konusu işbirliğinin Ermenistan ile Fransa’nın ortak hafızaya sahip olduğunun söyledi.

Lacote “Bu seneden beri 24 Nisan Fransa’da Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak kabul edilir. Fransızlar, soykırım alanında düzenlenen araştırmalar sayesinde Ermeni Soykırımı hakkında bilgilidir. Konu hakkında okullarda, öğretmen hazırlama programlarda ve Shoah Memorial Müze-Vakfı gibi kurumlarda çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.

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