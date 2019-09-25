Bulgaristan’da En Güvenilir Kurum, Ortodoks Kilisesi

Bulgaristan’da kamu imajıyla ilgili sorunlara rağmen yapılan bir ankete göre, en güvenilir kurumun, Ortodoks Kilisesi olduğu belirtildi.

Patrik Neofit

Uluslararası Gallup şirketinin anket sonuçlarında ülkedeki diğer kurumlarla kıyaslandığında, kilise daha yüksek bir güven oranına sahip. Bu durumun 2013 yılında seçilen Patrik Hazretleri Neofit’in büyük katkısı olduğu düşünülüyor. 2013 yılından itibaren halkın kiliseye olan güveni %40-50 arasında değişti.

Ankette yer alan diğer bilgiler arasında; din görevlilerinin adının geçtiği çeşitli skandallar nedeniyle, halkın kiliseye olan güveninin azalması, ayrıca din adamlarının lüks yaşantıları, insanların günlük hayatlarından uzak olmaları, modern toplumda dinin azalan rolü gibi faktörler kilisenin imajını etkilediği yer alıyor. Ek olarak tarikat faaliyetleri, ateist hükümetin yakın geçmişteki rolleri, din adamlarının yetersiz oluşu gibi diğer faktörler de, kilisenin imajı üzerinde olumsuz etkilere neden oldu.

Bulgaristan’da 2011 nüfus sayımına göre, Ortodoks oranı nüfusun %59.5’ine karşılık gelirken, %9.3’ü dindar olmadığını, %7.9’u ise Müslüman olduğunu belirtti. İnancını belirtmek istemeyenlerin oranı ise % 21.8.

Bununla birlikte halkın %46’sı günlük hayatlarındaki sorunların çoğu için hükümeti suçluyor. (orthochristian.com)

http://haber.sat7turk.com/bulgaristanda-en-guvenilir-kurum-ortodoks-kilisesi/

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