Ürdün kraliçesi Ermeni tasarımcının hazırladığı kıyafeti giyiyor

Lübnanlı Ermeni tasarımcı Grigor Jabotian’ın kıyafetleri zarif görüntüsüyle biliniyor. Onun hazırladığı kıyafetler birçok ünlü güzeller tarafından taktir edildi. Onlar arasında Ürdün kraliçesi de var.

Grigor Jabotian kendi Facebook sayfasından Ürdün kralı 2. Abdullah’ın eşi Rania’nın fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan resimde kraliçe Ermeni tasarımcının hazırladığı kıyafeti giymiş.

Paylaşımda yer alan yorumda ‘Krallık ailesinin üyeleri diğer ünlülerden farklıdır. Onların özel bir büyüsü var. Ürdün kraliçesi Rania Grigor Jabotian’ın elbisiesini giyiyor’ ifadeleri dile getiridli.

Jabotian 1986 yılında Beyrut’ta dünyaya geldi. Onun ataları Kilikya’nın Sis şehrinden (şimdiki Türkiye’nin Kozan şehri) gelmiş. Onlar meşhur kuyumcu ailesiydi ve herkes onları tanıyordu.

Grigor 18 yaşındayken Lübnan’ın başkentinde faaliyet gösteren ‘Esmod Beirut’ okuluna girdi, sanat ve tasarımcılık okudu. Okulu bitirdikten sonra Lübnan’lı ünlü tasarımcı Eli Saabi’nin yanında işe geçti. Daha sonra Grigor Jabotian kendi markasını oluşturdu.

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