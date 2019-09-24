İçişleri Bakanlığı’ndan Patrik Seçimine Yeni Şart: Seçilme Hakkına Gasp Girişimi

İçişleri Bakanlığı 85. Patriğini seçmeye hazırlanan Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne gönderdiği talimatnamede Patrik adayının “Türkiye’den olması” şartı koydu. Paylan ilk kez getirilen şartla ilgili “Seçilme hakkına gasp edilme girişimi” dedi.

Pınar Tarcan

İçişleri Bakanlığı 85. Patriğini seçmeye hazırlanan Patrikhane ve Müteşebbis Heyet’e gönderdiği talimatnamede seçilmek için “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olma” şartı koydu.

Müteşebbis Heyet, 25 Eylül’de yarın talimatnameyi değerlendirmek üzere toplanmaya hazırlanırken Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, “Bu haliyle yapılana seçim denilemeyeceğini” söyledi.

Paylan, bianet’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’de pekçok Patrik seçimi olduğunu ve hepsine dünyadaki Ermeni ruhanilerin de katıldığını hatırlattı:

“Türkiye’deki Ermeniler’in yanı sıra dünyanın pekçok yerinde Sivaslı, Malatyalı, Adanalı, İstanbullu ruhaniler var ve bu adayların hepsi bütün seçimlere katılabildiler, seçilme hakkına sahip oldular.

“Yalnızca iki ruhani aday demek”

“Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ilk kez İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği bir talimatla Patrik seçimlerine yeni bir sınırlama getiriliyor.

“Diyor ki Türkiye’deki Ermeniler arasından seçeceksiniz. Bu şartlara haiz de yalnız iki yüksek ruhani adayımız var.

“Bu talimatname, doğal adayların seçilme hakkının gasp edilme girişimidir ve bunu asla kabul etmiyoruz.

“Bu haliyle buna seçim denemez”

“Ermeni Patrikhanesi’nin karara itiraz etme hakkı var. Aslında Mesrob Mutafyan seçilirken, 20 yıl önce de böyle bir girişimde bulunulmuştu ama dönemin müteşebbis heyeti karara itiraz etmiş ve durum düzeltilmişti.

“Şimdi de aynı şekilde itiraz yapılması gerekir ve bakanlık yetkilileri tarafından da bu kısıtlamanın giderilmesi gerekir. Aksi takdirde buna bir seçim denemez.”

“Herkes patrik seçimine sahip çıkmalı”

Konuyla ilgili görüşmeler yapıldığını kaydeden milletvekili, “Bu konuda ben de hem mecliste, hem hükümet yetkilileriyle konuşarak girişimlerde bulunacağım” dedi.

Paylan yarın konuyla ilgili bir soru önergesi vereceğini de kaydetti ve ekledi:

“Ama önemli olan Ermeni toplumunun ve bütün siyasi partilerin, tüm Türkiyeli demokratların Ermeni Patriği seçim sandığına sahip çıkmasıdır.

“İktidarın korku iklimi azınlıkları etkiliyor”

“İktidar bir korku iklimi yaratıyor ve özellikle azınlık halklar bu iklimden daha fazla etkilenebilirler.

“Bu anlamda Ermeni toplumu bu hak gaspına karşı yalnız bırakılmamalı. Bu konuda büyük toplumun desteğini bekliyoruz.”

http://bianet.org/bianet/azinliklar/213480-icisleri-bakanligi-ndan-patrik-secimine-yeni-sart-secilme-hakkinin-gasp-girisimi

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