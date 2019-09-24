Ermeni halterci Hakob Mkrtçyan dünya şampiyonu oldu

Ermenistan Milli Takım üyesi, Gümri’li halterci Hakob Mkrtçyan (89 kg sıklet) dünya şampiyonu oldu. Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada dördüncü olan Mkrtçyan, silkmede ise küçük gümüş madalya kazandı. Ermeni halterci, her iki harekette toplam 375 kg ağırlık kaldırdı (167+208).

Hakob Mkrtçyan, yarışmalara katılmadan önce yaptığı açıklamada, şampiyon olduğunda zaferini Ermnistan’ın 28. bağımsızlık yıldönümüne ithaf edeceğini dile getirmişti.

Ermenistan’ın bir diğer temsilcisi Davit Hovhannisyan ise toplam 355 kg (160+195) sonuçla 12. sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/24/Ermeni-halter-Hakob-şampiyon/164976

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