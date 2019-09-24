Erdoğan, ABD’de Yahudi liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York´ta Yahudi kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

Erdoğan daha sonra New York’ta yaşayan Türk vatandaşlarını da kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Maliye ve Hazine Bakanı, Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.

http://www.salom.com.tr//haber-111905-erdogan_abdde_yahudi_liderlerle_gorustu.html

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