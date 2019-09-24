24 yaşındaki Ermeni kız Ukrayna Başbakanı basın sekreterliğine atandı

24 yaşındaki Ermeni Diana Davityan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk basın sekreterliğine atandı.

Davityan Facebook sayfasında atanma ile ilgili şu yazıyı paylaştı “Merhaba 15 saatlik iş günleri, tatilsiz haftalar, deadline, postdeadline. Gazeteci arkadaşlar, eğer size yorum, istek, açıklama veya Başbakan’la ilgili başka bir şey lazım olacaksa buyurun. Çok açık, genç ve aktifiz ”dedi.

Diana Davityan, Kiev Taras Shevchenko Üniversitesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Davityan daha önce Focus yayınlarda ve ‘Golos’ partisinde çalıştı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...