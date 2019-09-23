Ünlü senarist Mardik Martin hayatını kaybetti

‘Raging Bull’, ‘Mean Streets’ gibi önemli Hollywood filmlerin senaristi Mardik Martin, 11 Eylül’de hayatını kaybetti.

Mardik Martin, Martin Scorsese‘in ‘New York, New York’ ve Ken Russell’ın ‘Valentino’ yapımlarında da yardımcı senaristlik yapmıştı.

1936’da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak İran’da doğan Mardik Martin, ailesiyle birlikte Irak’a taşındı ve orada büyüdü. 18 yaşına geldiğinde New York Üniversitesi’nde eğitim almaya hak kazanarak ABD’ye yerleşen Martin, üniversitede Martin Scorsese ile tanıştı. İkili, o dönemden sonra birlikte birçok projeye imza attı.

Martin son olarak Fatih Akın’ın 2014’te vizyona giren ‘The Cut’ filminin yardımcı senaristliğini üstlenmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22947/unlu-senarist-mardik-martin-hayatini-kaybetti

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...