Karabağ’da Azerbaycan keşif timinin sabotaj girişimi önlendi

22 Eylül saat 16:15 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin keşif timini sabotaj amacıyla Karabağ’ın güneydoğu yönündeki Ermeni mevzilerinden birine sızma girişiminde bulundu.

Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu’nun yaptığı açıklamada Azerbaycan keşif timinin sabotaj girişimi Ermeni askerlerince önlendiğini belirtildi.

Açılamada “Hasım tampon bölgesinde bir insani kayıp vererek geri çekilme zorunda kaldı. Savunma Ordusu’nun kaybı yok.

Sabotaj girişiminin bazı anları Savunma Ordusunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi” diye söylendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/23/Karabağ-Azerbaycan/164871

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