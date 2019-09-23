Ermeni boksör profesyonel kariyerindeki 13. zaferini elde etti

Еrmenistan Boks Takımı sporcusu Narek Abgaryan profesyonel ringde tekrar kazandı.
ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen profesyonel boks yarışmasında Ermeni boksör Narek Abgaryan, 13. zaferini elde etmiş oldu.
WBC kategorisinde Hafif sinek sıklet, ‘İnternational Silver’ Kemerine sahibi olan Ermeni boksör, öngörülmüş 6 rauntlu maçın 5. rauntunda Meksikalı rakibine ringi dar etti.
5. rauntunda Meksikalı boksör Huan Kantu, Abgaryan ile maça devam etmeyi reddetti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/23/Ermeni-boksör-Narek-Abgaryan/164857
İlk yorum yapan siz olun