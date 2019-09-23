Büyükada’da ‘7. Kıta’ Konseri

San Pasifico Latin Katolik Kilisesi’ndeki konserde; Londra Kraliyet Müzik Koleji, Kraliyet Müzik Akademisi, Imperial College, Guildhall Müzik ve Drama Akademisi ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası müzisyenleri şef James Ross yönetiminde çaldılar.

İstanbul Bienali kapsamında Büyükada’daki San Pasifico Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlenen konserde dün Adalı sanatseverler bir araya geldi.

Londra Kraliyet Müzik Koleji, Kraliyet Müzik Akademisi, Imperial College, Guildhall Müzik ve Drama Akademisi ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası müzisyenleri şef James Ross yönetiminde çaldılar.

Samsun Devlet Opera Orkestrası’ndan Klarnet Sanatçısı Özlem Çelik’in solist olarak yer aldığı konserde Yalçın Tura’nın “Enginlerden…Yücelerden”, Tchaikovsky’nin “Yaylı Çalgılar Serenadı”, Hindemith’in “Klarnet ve Yaylı Orkestra için Varyasyonlar” ve Donizetti’nin “Klarnet ve Yaylı Orkestra için Konçertino” eserleri seslendirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen konser serisi, 16. İstanbul Bienali’nin mekanlarından biri olan Büyükada’da, Bienal’in teması “Yedinci Kıta” ile uyumlu olarak, kültür-doğa birlikteliğini yansıtan eserlerden oluştu.

Konser, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Şef James Ross hakkında

İngiliz orkestra şefi ve müzik yönetmeni. Londra Harrow School ile Oxford Üniversitesi için burs kazandı. Modern tarih ve müzik bölümlerindenmezun oldu, Fransız Operası, politika ve basın üzerine doktora yaptı. İngiltere’de çok sayıda orkestranın müzik direktörlüğünü yapmasının yanı sıra İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarn Commonwealth REcords’un sanat danışmanıdır. 2001 yılından beri Adalar’ın düzenli bir ziyaretçisi olan sanatçı, sayısız dünya prömiyerini yönetti.

Solist Özlem Çelik hakkında

1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müzik eğitimine 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ‘nda başladı. 2006 yılında başarılı bir derece ile tamamladığı eğitimi süresince İzmir Devlet Orkestrası Klarnet Grup Şefi Atıf Peynirci ile klarinet çalışmalarını sürdürürken, aynı dönem içerisinde Obua Grup Şefi Murat Özülgen ile de Oda Müziği konusunda çalışmalar yaptı.

Dünyaca ünlü Fransız Klarnet Sanatçısı Alain Damiens ile masterclass çalışmaları yapan sanatçı, 2005 yılında ise Nicolas Baldeyrou ve Sarah Elbaz’ın da masterclass çalışmalarına katıldı. Sanatçı, 2003-­‐ 2007 yılları arasında ise Bilkent Senfoni Orkestrası Klarnet Grup Şefi Nusret İspir ile derslerine devam etti.

2005 -­‐ 2008 yılları arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşmeli olarak görev yapan sanatçı, bu süre içerisinde de Antalya Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası konserlerine misafir orkestra sanatçısı olarak davet edildi. Görevine halen Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda klarnet sanatçısı devam etmektedir. (AÖ)

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